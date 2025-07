Nastopil je trenutek, ki so se ga bali: Avgusta bodo odpustili sto delavcev zurnal24.si V podjetju Mahle iz Šempetra pri Gorici naj bi v drugi polovici avgusta sto zaposlenih dobilo odpovedi, septembra pa naj bi odpustili še manjšo skupino, 24 zaposlenih, so poročale Primorske novice in RTV Slovenija. Po prvotnih napovedih naj bi sicer službo izgubilo kar 610 ljudi. Približno 200 delavcev je medtem že našlo službo drugje.

