V letu 2028 bo minilo 150 let od rojstva Otona Župančiča. “Pobudo za razglasitev Župančičevega leta smo na Ministrstvu za kulturo dobili od Občine Črnomelj, ki je rojstna občina tega pomembnega slovenskega pesnika, prevajalca, pisatelja in gledališkega ustvarjalca. Vlada je leto 2028 razglasila za leto Otona Župančiča na 162. redni seji,” so zapisali v sporočilu za javnost. Na Ministrstvu za kultu ...