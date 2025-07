Državni sekretar Štucin na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve Vlada RS Državni sekretar Marko Štucin se je udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve v Bruslju. Glavno pozornost so ministri za evropske zadeve namenili obravnavi nedavno posredovanega predloga Evropske komisije o Večletnem finančnem okviru po letu 2027. Obravnavali so tudi predlog Španije o vključitvi katalonskega, baskovskega in galicijskega jezika med uradne jezike EU.