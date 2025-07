Na primorski avtocesti zastoj, pot daljša za 25 minut SiOL.net Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico se na posameznih odsekih proti Ljubljani pojavljajo zastoji, kakor tudi po regionalni cesti skozi Vrhniko. Zamuda je od 20 do 25 minut. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na pomurski avtocesti med Dragučovo in Pernico pa v obe smeri predmeti na vozišču ovirajo promet.

