Gasilci iz Vidma so danes ob 9.50 posredovali na državni cesti št. 95 na območju občine Lestizza na Videmskem, kjer sta trčila avtomobila. Enega voznika so ob pomoči reševalcev deželne službe za nujno medicinsko pomoč potegnili iz razbitin. Nato so ga predali reševalcem, ki so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Gasilci so zavarovali območje in oba avtomobila. Na kraju so bili še ...