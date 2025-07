Resnica, pravica in spomin Nova24TV Ob sprejemanju Resolucije o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji predlagatelja Bogdana Rzonce ob pomoči dr. Mitje Ferenca in Romane Tomc ta teden na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu se velja spomniti predzgodovine tega zadnjega dejanja v dolgi vrsti slovenskih prizadevanj za »resnico, pravico in spomin«. Ko je leta 2008 Slovenija v času Ja ...

Sorodno