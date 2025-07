Policistka in policist rešila življenje motoristu Primorske novice Novogoriška policistka in policist sta dokazala, da je njuna služba več kot gola služba. V svojem prostem času sta pred delavnico tehničnih pregledov v Kromberku opazila, kako se je z motorja zgrudil 69-letni moški in ga oživljala do prihoda reševalcev. Toliko sta ga spravila k sebi, da je pričakal reševalce, ki so ga odpeljali v bolnišnico in dokončno rešili.

