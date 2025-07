Odkrili vzrok množičnega pogina krav na Hrvaškem: "To je takšna sramota, da ni večje sramote" SiOL.net Po več kot dvajsetih dneh so odkrili vzrok množičnega pogina krav v bližini Vrlike in Drniša na Hrvaškem, poroča Index.hr. Pri eni od poginulih krav so namreč ugotovili antraks, nalezljivo bolezen, ki prizadene predvsem domače in divje sesalce, lahko pa se prenaša tudi na ljudi.

