Potrebni še dve zmagi Dnevnik Slovenski odbojkarji so na turnirju lige narodov v Stožicah dosegli pričakovani zmagi proti Kanadi (3:1) in Nizozemski (3:0). Po petkovem prostem dnevu jih v soboto in nedeljo ob 20.30 čakata še obračuna z Italijo in Srbijo.

Sorodno