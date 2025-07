Hrvoje Klasić: Zgodovina je za mnoge kot samopostrežna trgovina RTV Slovenija Hrvoje Klasić veliko nastopa v javnosti, jasno in glasno razlaga novejšo zgodovino, s poudarkom na nekdanji skupni državi in Hrvaški. Jasen je tudi glede ustaštva in Thompsona, zato je deležen številnih kritik.

Sorodno