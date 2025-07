Umrl avtor filmskih skladb in trikratni oskarjevec Alan Bergman Dnevnik V starosti 99 let je umrl ameriški avtor filmskih skladb in trikratni dobitnik oskarja Alan Bergman. Pri ustvarjanju pesmi je sodeloval z ženo Marilyn Bergman, s katero sta bila eden najvidnejših hollywoodskih parov s tega področja. Podpisala sta

