Pozor pred skrivnimi lovci na otroške fotografije Dnevnik Poleti so poleg nevarnosti v vodi in opeklin zaradi sonca veliko tveganje za otroke tudi neznanci, ki s svojimi fotoaparati in telefoni v objektive lovijo otroke in mladostnike, opozarjajo na policiji. Vendar pa je lahko fotografiranje otrok brez

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Robert Golob

Luka Mezgec

Matej Mohorič