Kar 61 odstotkov mačk predebelih: odstotek se je povečal med koronavirusom SiOL.net Debelost pri mačkah ni več redkost, temveč množični pojav. Po zadnjih raziskavah je predebela vsaka četrta mačka. Posledice so lahko hude, saj debelost ogroža zdravje, od motenj v gibanju in oslabljenega imunskega sistema do razvoja sladkorne bolezni. Čeprav se zaobljen trebušček zdi prikupen, je debelost treba prepoznati in pravočasno ukrepati.

