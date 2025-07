V ponedeljek višek toplotnega vala, sledi prehod dveh vremenskih front in osvežitev Svet 24 Glede na napovedi vremenoslovcev se bodo kratkotrajne plohe in nevihte ponekod po državi začele pojavljati že danes. Po vročem in sončnem začetku naslednjega tedna, pa bomo deležno več dežja. Vročina bo prehodno nekoliko popustila.

