Rusija nad Ukrajino poslala več kot 300 brezpilotnih letalnikov, ubiti trije ljudje RTV Slovenija Ruske sile so ponoči proti Ukrajini izstrelile več kot 30 raket in 300 brezpilotnikov, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V napadih so bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti trije ljudje.

