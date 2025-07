Ob začetku poletnega tabora SDS tradicionalno srečanje članstva v Bovcu 24ur.com Največja opozicijska stranka SDS s tradicionalnim srečanjem občinskih odborov stranke v Bovcu začenja jubilejni 30. poletni tabor SDS in Gorniškega kluba dr. Henrika Tume. Osrednji del srečanja članov in podpornikov SDS je bil nagovor prvaka stranke Janeza Janše. Poletni tabor SDS bo sicer potekal do 2. avgusta.

