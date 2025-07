V Los Angelesu z avtom zapeljal v množico pred klubom 24ur.com V Los Angelesu je voznik avtomobila zapeljal v množico, ki je stala pred nočnim klubom, in pri tem ranil najmanj 28 ljudi, so sporočili gasilci. Na prizorišče je kmalu po incidentu prispelo več kot sto gasilcev, ki so pomagali ranjencem, med katerimi so trije v kritičnem stanju.

Sorodno

























Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Kristjan Čeh

Robert Golob

Luka Mezgec