Skrb vzbujajoče stanje, v dijaški organizaciji opozarjajo: »To se dogaja tukaj in zdaj« Slovenske novice V Dijaški organizaciji Slovenije zaradi povečane uporabe psihoaktivnih snovi med mladimi predlagajo uvedbo več ukrepov. Smiselna se jim zdi zaostritev zakonodaje in kazni glede preprodaje in uporabe elektronskih cigaret, predlagajo tudi ozaveščanje o vplivu psihoaktivnih snovi, več psihološke podpore v šolah in več svetovalnih delavcev.

