Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je izpadla v polfinalu na turnirju WTA 250 v Hamburgu z denarnim skladom dobrih 235.000 evrov. Ljubljančanko, ki se to sezono vrača po daljšem premoru, je premagala Madžarka Anna Bondar, sedma nosilka je bila o dveh urah in 18 minutah boljša s 5:7, 6:3 in 6:4.



