V Bovcu se je danes začel jubilejni 30. poletni tabor Slovenske demokratske stranke in Gorniškega kluba dr. Henrika Tume. Tradicionalno srečanje občinskih in mestnih odborov stranke, ki se odvija na bovškem letališču, je tudi letos privabilo več tisoč članov in podpornikov iz vse Slovenije. Zbrane je nagovoril predsednik SDS Janez Janša, ki je z optimizmom napovedal politično jesen in začetek inte ...