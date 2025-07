V Stožicah odločila mojstrovina Marina, drama v Ajdovščini Sportal Za uvod v sobotno dogajanje nove sezone prve nogometne lige so Primorje s 3:2 ugnale Domžale, potem ko so zmagoviti zadetek dosegle v 94. minuti srečanja. Prvak Olimpija je v Stožicah na račun zadetka Antonia Marina z 1:0 ugnala Muro in se navijačem vsaj delno oddolžila za evropski neuspeh in brezidejno igro v Kazahstanu. Nedelja prinaša dva večerna spopada. V Ljudskem vrtu bo zelo atraktivno, saj...

