Italija in Kanada v finalu Hopmanovega pokala Sportal Teniški reprezentanci Italije in Francije sta se pomerili na odločilni tekmi skupine za mesto v finalu Hopmanovega pokala, tekmovanja mešanih parov, z 2:1 pa so v Bariju zmagali Italijani. V nedeljskem finalu se bodo pomerili z zmagovalcem skupine A, Kanado, ki je v soboto zvečer ugnala Grčijo.

