P. Romanelli po napadu na cerkev Svete družine v Gazi: Naj svet konča to vojno Družina

Pater Gabriel Romanelli, župnik katoliške cerkve Svete Družine v Gazi, ki je bil v četrtek lažje poškodovan v nogo in bok med napadom izraelske vojske, v katerem so umrli trije kristjani, več pa je bilo hudo poškodovanih, pričuje, kako je doživel napad. Ob tem pa prosi za molitev, da bi svet spoznal grozote, ki se dogajajo in končal to vojno....

