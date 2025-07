Premier Golob in župan Janković otvorila in preizkusila bazen v Vevčah #foto SiOL.net V Ljubljani so slovesno odprli kopališče Vevče, ki med drugim vključuje pokriti 25-metrski in zunanji 50-metrski bazen. Kopanje in ogled bosta danes brezplačna, redno obratovanje bodo začeli v ponedeljek. Slavnostni govornik ob odprtju je bil premier Robert Golob, ki je kopališče uradno odprl z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Oba sta bazen tudi preizkusila.

