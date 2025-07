Iran se bo z Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo pogovarjal o jedrskem vprašanju RTV Slovenija Iranska vlada je po poročanju iranskih medijev dosegla dogovor o nadaljevanju pogovorov o iranskem jedrskem vprašanju z Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo. Podrobnosti, kje in kdaj bodo potekali, še niso znane.

