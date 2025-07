V živo: drama na Touru - Vingegaard in Lipowitz padla, Pogačar odigral pošteno igro Sportal Na Dirki po Franciji je danes na sporedu razgibana 15. etapa od Mureta do Carcassonna. Kolesarje čaka 169,3 kilometra in 2.400 višinskih metrov. Trasa bi vsaj na papirju morala biti pisana na kožo ubežnikom, a kot zdaj že vemo, se na Touru lahko zgodi tudi nepričakovano. In zgodil se je padec v glavnini, na tleh sta se znašla tudi Jonas Vingegaard in Florian Lipowitz. Kolesarje na cilju pričakujejo nekaj čez 17. uro.

