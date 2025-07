'Na letovanje pridejo tudi otroci, ki imajo namesto nahrbtnika plastično vrečko' 24ur.com Za mnoge otroke so letovanja, ki jih organizira Zveza Anita Ogulin in ZPM, edini oddih. Za to, da imajo otroci zabavno, aktivnosti polno in predvsem varno okolje, pa skrbijo številni prostovoljci. Neredki za to dajo tudi svoj dopust, čeprav sami na letovanju ne počivajo. Njihova glavna naloga pa je, da se vsi otroci počutijo lepo, sprejeto in vključeno.

