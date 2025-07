Med čakanjem na mrliško vozilo odprl oči in vprašal po hčerki … Dnevnik V Italiji se je 78-letni moški pol ure po tem, ko so ga razglasili za mrtvega, prebudil. Moški iz mesta Tarquinia severno od Rima, ki je v petek doživel srčni zastoj, se zdaj zdravi v bolnišnici, poročajo italijanski mediji in tuje tiskovne agencije.

