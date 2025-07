Močan potres na 8500 kilometrov oddaljeni Kamčatki zabeležili tudi v Sloveniji 24ur.com Območje ob obali ruskega Daljnega vzhoda so stresli trije potresi, od tega zadnji z močjo 7,4, po katerem je ameriški geološki inštitut (USGS) izdal svarilo pred cunamijem. Pristojne ruske oblasti, ki so napovedovale, da naj valovi ne bi bili višji od 60 centimetrov, so kasneje sporočile, da je nevarnost že minila. Tresenje več tisoč kilometrov stran so zaznale tudi opazovalnice v Sloveniji....

