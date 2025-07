Scenaristični ceh poziva k preiskavi ukinitve šova Stephena Colberta: "Žrtvovali so svobodo govora" RTV Slovenija Ceh ameriških scenaristov (WGA) je pozval newyorško tožilstvo, naj odpre preiskavo okoliščin, ki so pripeljale do ukinitve oddaje The Late Show With Stephen Colbert. Skrbi jih "potencialna korupcija" podjetja Paramount.

