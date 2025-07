Veronika Erjavec in Madžarka Panna Udvardy do zmage v Iasiju RTV Slovenija Veronika Erjavec je v paru z Madžarko Panno Udvardy dobila turnirj v romunskem Iasiju med dvojicami. Slovensko-madžarska naveza je po uri in 37 minutah s 7:5 in 6:3 ugnala Argentinko Mario Lourdes Carle in Švicarko Simone Waltert.

