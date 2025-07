Tragedija v Velenju, utopil se je moški Lokalec.si Okoli poldneva se je v Velenjskem jezeru zgodila tragična nesreča. Po poročanju Radia Velenje in več drugih virov je bila iz vode izvlečena utopljena oseba, za katero se je kasneje izkazalo, da je tuji državljan in neplavalec. Do nesreče je prišlo na neurejenem in neoznačenem delu jezera, kjer ni bilo prisotnega reševalca ali drugih varnostnih ukrepov.

Omenjeni Velenje Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Matej Mohorič

Zoran Janković

Primož Roglič