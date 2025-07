Hudo poškodovan dojenček v umetni komi, a stabilen 24ur.com Kakšno je zdravstveno stanje dojenčka, ki so ga pred dnevi s hudimi poškodbami pripeljali v zagrebško bolnišnico? Kot so ugotovili hrvaški mediji, je komaj 10-mesečni otrok, ki je po besedah tiskovne predstavnice okrožnega sodišča utrpel zlom čelne kosti, krvne strdke in zlom več vretenc, stabilen.

