Ukrajinski napadi z droni v Moskvi povzročili kaos v letalskem prometu Dnevnik Moskva danes poroča o škodi in zamudah v letalskem prometu na štirih letališčih v ruski restolnici, ki so jih povzročili napadi Ukrajine z droni. V okrožju Zelenograd so obenem droni poškodovali več stavb in zanetili požare. Več deset dronov je

