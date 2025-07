EU komisar za pravosodje šokiran nad nevarnostjo izdelkov s Sheina in Temuja SiOL.net Evropski komisar za pravosodje Michael McGrath je sporočil, da je šokiran nad toksičnostjo in nevarnostjo nekaterih izdelkov, ki jih prodajata priljubljeni kitajski platformi Shein in Temu. Njegova izjava prihaja v času, ko se Bruselj odločneje loteva regulacije azijskih spletnih trgovcev, ki prodirajo na evropski trg.

