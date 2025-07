Na dnu Ohridskega jezera odkrili ostanke osem tisoč let stare skupnosti SiOL.net Ekipa albanskih in švicarskih arheologov je na dnu Ohridskega jezera odkrila ostanke lovske in poljedelske skupnosti, ki naj bi živela pred osem tisoč leti, kar bi lahko bila najstarejša naselbina v Evropi. Raziskovalci so okoli tri metre pod vodo odkrili lesene stebre, živalske kosti, orodje, bakrene predmete in keramiko s podrobnimi rezbarijami.

