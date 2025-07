Continental obeležuje 120 let revolucionarne inovacije Avto.info Continental pnevmatike - Continental je priznani proizvajalec pnevmatik, ki je znan po visoki kakovosti, inovacijah in zmogljivosti v vseh razmerah. Njihove pnevmatike so med najbolj priljubljenimi med vozniki po vsem svetu, tudi v Sloveniji, saj ponujajo odličen oprijem, varnost in udobje med vožnjo. Continental ponuja široko paleto pnevmatik za različne vrste vozil. Pred...

