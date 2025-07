Vremenoslovci opozarjajo: možna so silovita krajevna neurja z vetrom, nalivi in točo SiOL.net Popoldne se bodo od zahoda začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noči na torek. Kakšna bo lahko tudi močnejša, je zapisano na spletnih straneh Arsa, ki je za večji del države izdal oranžno opozorilo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na vzhodu do 33 stopinj Celzija. Čeprav bodo nevihtne celice, ki bodo pripotoval...

Sorodno











































Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Zoran Janković