Upokojenki Cvetka in Kati prvič na koncertu: "Zdaj mi ne bi bilo žal, tudi če zjutraj umrem" SiOL.net Cvetka Zuljan in Kati Rogelja sta bili pri 83 oziroma 89 letih prvič v življenju na koncertu. To so jima omogočili v gibanju Prijazno življenje, ki so upokojenki peljali na koncert Severine v Portorožu in jima polepšali večer. "Zdaj, ko sem vas videla v živo, mi ne bi bilo žal, tudi če zjutraj umrem," je po čustvenem srečanju s hrvaško pevko, ki ni mogla zadrževati solz, dejala ena od njiju.

