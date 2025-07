Mestna občina Maribor nadaljuje s pripravo prenovljene Občinske celostne prometne strategije (OCPS), katere cilji so povečanje učinkovitosti prometnega sistema, spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje prometne varnosti in dostopnosti ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in kakovost bivanja. Pripravo strategije vodi doc. dr. Marjan Lep iz Fakultete za gradbeništvo, prometno ...