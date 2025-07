Papež je v telefonskem pogovoru s palestinskim predsednikom pozval k spoštovanju humanitarnega prava Družina

V telefonskem pogovoru s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom je papež Leon XIV. ponovno pozval k zaščiti civilistov in svetih krajev, k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in zavrnitvi prisilnega preseljevanja prebivalstva sredi stopnjevanja nasilja v Gazi in na Zahodnem bregu.

Leon XIV.

