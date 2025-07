Slovenska vplivnica rodila tri mesece prezgodaj, delila je fotografijo malega borca Lokalec.si Slovenska vplivnica in mamica treh otrok, Gaja Ribič, je doživela, kako nepredvidljivo je lahko življenje, poročajo Slovenske novice. Njeni sledilci so lahko spremljali njeno tretjo nosečnost in pričakovani porod, ki naj bi se zgodil šele čez tri mesece. A mali Niko je imel svoj načrt. Gaja je zapisala: “19. 7. 2025 ~ Dobrodošel mali Niko. Tri mesece prekmalu si nas presenetil z 33cm in 650g. Zdaj ...

