Retrospektiva slovenskega eksperimentalnega filma v New Yorku Primorske novice V newyorški kinoteki Anthology Film Archives bo od petka do nedelje potekala retrospektiva slovenskega eksperimentalnega filma. Na ogled bo izbor filmskih del, nastalih med 60. in 80. leti prejšnjega stoletja, so sporočili iz Slovenske kinoteke.

