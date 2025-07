Mercedes-Benz zaradi možnosti okvare zračnih blazin odpoklical 223.000 kombijev Primorske novice Nemški proizvajalec osebnih in gospodarskih vozil Mercedes-Benz je zaradi možnosti okvare sistema voznikove zračne blazine po vsem svetu odpoklical 223.000 kombiniranih vozil modelov Viano in Vito, izdelanih med decembrom 2002 in februarjem 2006. Lastnike teh vozil bodo obvestili pisno.

