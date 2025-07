Pri gasilskem domu našli mrtvega moškega, iz Vipave izvlekli človeško nogo Dnevnik Na območju Ajdovščine so policisti konec tedna našli dva mrtva moška. Prvega so našli v tepek popoldne ob gasilskem domu v Ajdovščini, dan kasneje pa so še enega mrtvega moškega našli v reki Vipavi.

Sorodno





























Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Dušan Mes

Zoran Janković

Marta Kos