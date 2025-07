Tragična smrt zvezdnika serije Cosby Lokalec.si Ameriški igralec Malcolm-Jamal Warner, najbolj znan po vlogi v legendarni seriji The Cosby Show, je tragično preminil v starosti 54 let. Po poročanju ameriških medijev se je nesreča zgodila med njegovim dopustom v Kostariki, kjer je igralca v morju zajel močan morski tok. Po informacijah televizije ABC News naj bi Warner umrl zaradi zadušitve, potem ko ga je voda potegnila stran od obale. Njegovo truplo so reševalci našli v nedeljo popoldne. Kot poroča portal TMZ, je bil igralec na počitnicah skupaj s svojo hčerko.

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Marta Kos

Dušan Mes

Jure Zupan