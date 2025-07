Zakaj mala in srednja podjetja ploskajo Golobu? Ker drugače ne znajo Finance Slovenska podjetja se bojijo konkurence in pomanjkanja prihodnjega povpraševanja po njihovem izdelku. Niso za digitalizacijo, nimajo inovacij. Mi smo "mal za pošraufat pa mal za potolčt". Kar ne bi bilo usodno, če bi to delali najboljše.

