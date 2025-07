Prva kolajna za Slovenijo na Olimpijskem festivalu evropske mladine Lokalec.si Na Olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM), ki med 20. in 26. julijem poteka v Skopju, je Slovenija osvojila prvo kolajno. Srebrno kolajno v streljanju z zračno puško 10 metrov je z vrhunskim nastopom in rezultatom 417,7 osvojil Maksimilijan Žarič. Od njega je bil boljši le madžarski tekmovalec. »S tekmo sem zelo zadovoljen; streljal sem nad pričakovanji še posebej glede na vročino in novo o ...

Sorodno









Omenjeni Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Tanja Fajon

Marta Kos

Primož Roglič