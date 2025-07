Slovenska podpora mladim v Prijedoru: odprtje Mladinskega centra ob 20-letnici Mladinskega sveta Vlada RS V Prijedoru so uradno odprli prostore novega Mladinskega centra, ki predstavlja pomemben mejnik v podpori mladim v tem delu Bosne in Hercegovine. Posebno težo dogodku daje dejstvo, da Mladinski svet Prijedor letos obeležuje 20 let delovanja. Otvoritve se je udeležil tudi slovenski veleposlanik v BiH Damijan Sedar, ki je poudaril pomen vlaganja v mlade kot nosilce prihodnosti.

