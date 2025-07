Maribor: za čiščenje negativnih energij plačala več kot 200 tisoč evrov SiOL.net Mariborski kriminalisti so preiskali kaznivo dejanje goljufije. Ugotovili so, da sta moški in ženska z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin med opravljanjem dejavnosti vedeževanja zapeljala oškodovanko, da jima je ta v celoti zaupala in jima izročila večjo vsoto denarja in nakit, so danes sporočili s PU Maribor.

